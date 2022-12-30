Россия технологически будет готова к высадке людей на Луну к 2030 году - Роскосмос
15:30 30.12.2022 Источник: Интерфакс
"За последние несколько десятков лет околоземное пространство исчерпано по максимуму. Ценность будущей станции будет определяться в первую очередь научной программой, какие научные дивиденды мы сможем приобрести", - сказал Борисов на встрече с советом молодых ученых, кадры с которой опубликованы в соцсетях госкорпорации.
Также Борисов отметил актуальность создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса. "Мы будем готовы наверно ближе к 2030-м годам. Она (актуальность - ИФ) станет все больше и больше. И это делать нужно будет", - сказал глава "Роскосмоса".
4 октября Борисов сообщал, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.
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