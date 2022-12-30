Россия технологически будет готова к высадке людей на Луну к 2030 году - Роскосмос

15:30 Источник: Интерфакс

Ценность перспективной российской орбитальной станции будет определяться научной программой, однако в перспективе на первый план выйдет программа по освоению Луны, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"За последние несколько десятков лет околоземное пространство исчерпано по максимуму. Ценность будущей станции будет определяться в первую очередь научной программой, какие научные дивиденды мы сможем приобрести", - сказал Борисов на встрече с советом молодых ученых, кадры с которой опубликованы в соцсетях госкорпорации.

Также Борисов отметил актуальность создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса. "Мы будем готовы наверно ближе к 2030-м годам. Она (актуальность - ИФ) станет все больше и больше. И это делать нужно будет", - сказал глава "Роскосмоса".

4 октября Борисов сообщал, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.