Президент Сербии не верит в скорый мир на Украине

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир на Украине не может быть достигнут в скором времени. Такое мнение в пятницу выразил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва».



«Что касается самого этого конфликта, я не верю, что скоро последует мир, потому что мир может быть достигнут, когда ясно, что одна из сторон проигрывает и ей придется соглашаться. Два-три месяца назад было очевидно, что Запад был в победительской эйфории, что они думали, что легко сломают Россию, как и Россия шесть месяцев назад была в эйфории, думая, что легко сломает Украину. Сейчас все стоит в некой патовой позиции, в которой минимальная инициатива на стороне Российской Федерации, но это нелегко оценить на долгое время, особенно учитывая, что западная экономика несравнимо сильнее, чем российская. Россия воюет лучше, чем воевала вначале, они извлекли урок, у них серьезная генеральская школа, и сегодня воюют несравнимо лучше, чем шесть-девять месяцев назад», — сказал сербский лидер.



Вучич добавил, что сложно прогнозировать что-либо и что это «плохие новости для Сербии», потому что в связи с этим на Белград будут оказывать все большее давление, чтобы у Москвы «выхватить из рук прецедент Косова».



