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В первой половине 2023 года парламент ЛНР примет законы о выборах депутатов

09:30 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) в первой половине 2023 года примут законы о выборах депутатов разного уровня. Об этом сообщил ТАСС в пятницу депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.

«В новой конституции указаны выборы в Народный совет», — указал Криеренко, отметив, что в 2023 году депутатам парламента ЛНР «предстоит принять законы, регламентирующие процедуры выборов Народного совета республики и депутатов муниципальных образований, которые региону также предстоит определить». «Я уверен, что в первой половине следующего года мы все эти пакеты законопроектов постараемся принять», — заявил он.

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