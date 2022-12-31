В первой половине 2023 года парламент ЛНР примет законы о выборах депутатов
09:30 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В новой конституции указаны выборы в Народный совет», — указал Криеренко, отметив, что в 2023 году депутатам парламента ЛНР «предстоит принять законы, регламентирующие процедуры выборов Народного совета республики и депутатов муниципальных образований, которые региону также предстоит определить». «Я уверен, что в первой половине следующего года мы все эти пакеты законопроектов постараемся принять», — заявил он.
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