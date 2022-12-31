Киев не собирается исполнять Женевские конвенции по военнопленным - Пасечник

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные правозащитные организации не могут принудить Киев к выполнению Женевских конвенций в части обращения с пленными военными Луганской Народной Республики (ЛНР), попадающими в украинский плен. Об этом в субботу в интервью ТАСС сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.



«Международные правозащитные организации по-прежнему не могут принудить Киев к исполнению Женевских конвенций, показывая свою несостоятельность и бессилие. <…> К сожалению, условия содержания наших ребят в украинском плену всем хорошо известны. От рассказов ребят, вернувшихся из украинских застенков, стынет кровь в жилах. Психологическое и моральное воздействие — меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях», — сказал он.



Пасечник особенно отметил отношение украинских силовиков к пленным военным республики во львовском и днепропетровском следственных изоляторах, назвав их «нелюдями», которые «издеваются над военнопленными».



