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Киев не собирается исполнять Женевские конвенции по военнопленным - Пасечник

10:20 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные правозащитные организации не могут принудить Киев к выполнению Женевских конвенций в части обращения с пленными военными Луганской Народной Республики (ЛНР), попадающими в украинский плен. Об этом в субботу в интервью ТАСС сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Международные правозащитные организации по-прежнему не могут принудить Киев к исполнению Женевских конвенций, показывая свою несостоятельность и бессилие. <…> К сожалению, условия содержания наших ребят в украинском плену всем хорошо известны. От рассказов ребят, вернувшихся из украинских застенков, стынет кровь в жилах. Психологическое и моральное воздействие — меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях», — сказал он.

Пасечник особенно отметил отношение украинских силовиков к пленным военным республики во львовском и днепропетровском следственных изоляторах, назвав их «нелюдями», которые «издеваются над военнопленными».

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