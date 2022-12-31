Киев не собирается исполнять Женевские конвенции по военнопленным - Пасечник
10:20 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Международные правозащитные организации по-прежнему не могут принудить Киев к исполнению Женевских конвенций, показывая свою несостоятельность и бессилие. <…> К сожалению, условия содержания наших ребят в украинском плену всем хорошо известны. От рассказов ребят, вернувшихся из украинских застенков, стынет кровь в жилах. Психологическое и моральное воздействие — меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях», — сказал он.
Пасечник особенно отметил отношение украинских силовиков к пленным военным республики во львовском и днепропетровском следственных изоляторах, назвав их «нелюдями», которые «издеваются над военнопленными».
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