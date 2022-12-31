В пригороде Луганска обнаружен схрон с боеприпасами и оружием ВСУ - Марочко
10:30 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В пригороде Луганска спецслужбы РФ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами. Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», — написал он в своем телеграм-канале.
Марочко добавил, что «в тайнике обнаружены: ПТУР, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, РШГ, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1, свыше 30 запалов УЗРГМ, более 100 тыс. патронов разного калибра».
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