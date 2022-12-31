В пригороде Луганска обнаружен схрон с боеприпасами и оружием ВСУ - Марочко

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Схрон ВСУ с боеприпасами и оружием обнаружен в пригороде Луганска. Об этом в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.



«В пригороде Луганска спецслужбы РФ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами. Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», — написал он в своем телеграм-канале.



Марочко добавил, что «в тайнике обнаружены: ПТУР, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, РШГ, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1, свыше 30 запалов УЗРГМ, более 100 тыс. патронов разного калибра».



