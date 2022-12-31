Белорусские журналисты получили от Лукашенко в подарок двух кроликов

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ведущим телепрограммы «Доброе утро, Беларусь!» двух калифорнийских кроликов, являющихся символом наступающего года. Репортаж с президентского подворья показал в субботу телеканал «Беларусь-1».



«Короче, двух отдаем», — сказал Лукашенко, передавая журналисткам белого и черного кроликов.



Ведущие программы спросили у президента, какое желание он хотел бы загадать перед наступлением нового года. «Чтобы эти кролики у вас долго жили. Это главное в этом году. Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо», — сказал Лукашенко.



