0
0
0
НОВОСТИ

Белорусские журналисты получили от Лукашенко в подарок двух кроликов

12:50 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ведущим телепрограммы «Доброе утро, Беларусь!» двух калифорнийских кроликов, являющихся символом наступающего года. Репортаж с президентского подворья показал в субботу телеканал «Беларусь-1».

«Короче, двух отдаем», — сказал Лукашенко, передавая журналисткам белого и черного кроликов.

Ведущие программы спросили у президента, какое желание он хотел бы загадать перед наступлением нового года. «Чтобы эти кролики у вас долго жили. Это главное в этом году. Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо», — сказал Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:22 30.12.2022
Украинский кризис "позволяет США нажиться" на продаже оружия Европе – FP
0
190
18:34 30.12.2022
Глава Минобороны Финляндии считает, что его страна вступит в НАТО в июле 2023 года
0
209
08:30 30.12.2022
«Адмирал Горшков» с «Цирконами» возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ — источник
0
302
18:50 29.12.2022
Военным и чиновникам, участвующим в СВО, Путин временно разрешил не подавать декларации о доходах
0
404
15:32 29.12.2022
В Энгельсе осколками сбитого БПЛА повреждены забор частного дома и гараж, пострадавших нет
0
421
15:00 29.12.2022
Украинская ракета упала на территории Белоруссии
0
436
14:32 29.12.2022
Новые подлодки с «Булавами» обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед — Путин
0
435
14:00 29.12.2022
Путин участвует в церемонии принятия новых кораблей в состав ВМФ
0
436
13:00 29.12.2022
Система ПВО уничтожила неопознанный объект в Саратовской области — губернатор
0
442
10:32 29.12.2022
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
0
486

Возврат к списку