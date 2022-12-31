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Глава Минюста Венгрии считает, что Европарламент переживает моральный кризис

13:50 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент переживает моральный кризис, и ему требуются изменения. Такое мнение высказала в субботу министр юстиции Венгрии Юдит Варга, комментируя коррупционный скандал в законодательном органе Евросоюза.

«Европейский парламент, который бесчисленное количество раз использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, сейчас переживает моральный кризис», — сказала Варга в интервью газете «Мадьяр немзет». По ее словам, «все больше и больше людей на нашем континенте считают, что этот орган страдает от дефицита демократии, что также влечет за собой дефицит легитимности».

«Европарламент уже давно отдалился от европейцев и их повседневных проблем, — заявила министр. — Мы видим, что в последнее время в кризисных ситуациях, таких как миграция, эпидемия коронавируса, война или вопрос о деньгах ЕС, на которые венгерский народ имеет полное право, Европарламент всегда был скорее частью проблемы, чем частью ее решения».

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