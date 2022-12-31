Объявлена дата похорон Бенедикта XVI
14:25 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Похороны почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра. Церемонию будет возглавлять Папа Римский Франциск», — сказал он на пресс-брифинге.
НОВОСТИ
- 14:33 31.12.2022
- Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Бенедикта XVI
- 14:10 31.12.2022
- Запад лгал о важности Минских соглашений и готовил Украину к войне - Клишас
- 13:50 31.12.2022
- Глава Минюста Венгрии считает, что Европарламент переживает моральный кризис
- 12:50 31.12.2022
- Белорусские журналисты получили от Лукашенко в подарок двух кроликов
- 12:40 31.12.2022
- Молдавия получит 250 млн евро от ЕС в будущем году
- 11:30 31.12.2022
- В Европе за декабрь цена на газ упала на 48% - данные ICE
- 10:30 31.12.2022
- В пригороде Луганска обнаружен схрон с боеприпасами и оружием ВСУ - Марочко
- 10:20 31.12.2022
- Киев не собирается исполнять Женевские конвенции по военнопленным - Пасечник
- 09:30 31.12.2022
- В первой половине 2023 года парламент ЛНР примет законы о выборах депутатов
- 09:25 31.12.2022
- Президент Сербии не верит в скорый мир на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать