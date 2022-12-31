Объявлена дата похорон Бенедикта XVI

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похороны почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра. Об этом объявил в субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Похороны почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра. Церемонию будет возглавлять Папа Римский Франциск», — сказал он на пресс-брифинге.