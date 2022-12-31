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Медведев назвал главную цель спецоперации на Украине

15:45 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель спецоперации на Украине — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и заверил, что она будет достигнута. Соответствующее заявление он сделал в своем новогоднем обращении, опубликованном в его телеграм-канале в субботу.

«Для нашей страны и для каждого из нас он [2022 год] стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде, взращивает на Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому», — сказал политик. «Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута», — заявил он.

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