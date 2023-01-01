Премьера сказочного новогоднего спектакля в онлайн-кинотеатре Kion прервана из-за участия Урганта?
14:41 01.01.2023 Источник: НГ-Online
В онлайн- кинотеатре Kion в ночь на 31 декабря начался показ продукта собственного производства – новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти». В основу которого легла пьеса полувековаой давности Аркадия Хайта и Александра Левенбука про злодеев, которые задумали украсть персонажей из сказок.
В новом телеспектакле рассказывается о приключениях героев советской мультипликации в исполнении российских кинозвезд ( Евгений Цыганов - крокодил Гена, Тимофей Трибунцев - Чебурашка, Ксения Раппопорт — Шапокляк, Виктория Исакова — Заяц, Алексей Серебряков — Волк, Александр Гудков – Петух, а Александр Петров, Данила Козловский и Сергей Бурунов — Трус, Балбес и Бывалый). В роли Карлсона, который живет на крыше, снялся Иван Ургант, и это стало его первым появлением, начиная с февраля прошлого года, в профессии и «на публике».
К вечеру 31 декабря страница проекта на сайте онлайн-кинотеатра Kion внезапно стала недоступной и с тех пор ссылка на нее ведет к сообщению об ошибке.
Кто и по какой причине снял с показа веселый новогодний проект, остается только догадываться. При этом телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» находится в открытом доступе на YouTube.
Вера Цветкова
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