Фронт Ахмада Масуда поздравил с Новым годом граждан России

15:31 Источник: НГ-Online

Антиталибский Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) поздравил с Новым 2023 годом «всех граждан и Президента России». Представители ФНСА пожелали Владимиру Путину и россиянам благополучия, счастья и процветания в новом году.

«Для руководства и народа России не секрет, под какой тиранией находится Афганистан и его народ, и что его территория с каждым днем все больше становится логовом царствующего международного терроризма, деспотично относящегося ко всем слоям общества, особенно ущемляя в правах женщин и детей, – говорится в тексте новогоднего обращения ФНСА к Москве. - Мы обеспокоены тем, что террористические группировки осуществляют свои злодеяния (распространение наркотиков, террористические атаки, убийства и унижения населения, продвижение идеологии терроризма) не только на территории Афганистана, но и в странах региона и мира».

В тексте обращения антиталибского Фронта подчеркивается, что «несмотря на отсутствие поддержки, ФНСА с первого дня захвата страны террористами (имеется в виду запрещенный в РФ «Талибан» - Прим. «НГ») ведет непрекращающуюся борьбу за мир и светлое будущее Афганистана и стран региона, борясь с распространением международного терроризма и наркотрафика»: «Мировое сообщество может оказать неоценимую помощь в священной борьбе Афганистана и его народа с терроризмом, поэтому мы просим поддержки и консолидации стран, с которыми связано наше прошлое, настоящее и будущее».

В настоящее время боевые группы ФНСА дислоцируются в основном в северных афганских провинциях Панджшер и Баглан. Лидером Фронта является Ахмад Масуд, сын бывшего руководителя «Северного альянса» 90-х годов прошлого века Ахмад Шаха Масуда.

Андрей Серенко