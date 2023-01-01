Темы Украины и COVID-19 жителей ФРГ в новом году не будут особо волновать - опрос
16:00 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Украины не вошла в десятку тем, которые будут волновать жителей Германии в наступившем году. Таковы опубликованные в воскресенье в газете «Бильд ам зонтаг» результаты опроса общественного мнения.
Больше всего жителей ФРГ волнует инфляция (63%), обеспечение энергобезопасности (61%), пенсия, доступное жилье, сфера ухода за пенсионерами и инвалидами (по 54%).
Поддержку Украины выделили из списка 21% участников опроса. Столько же беспокоятся о пандемии коронавируса. Далее следуют сокращение госдолга (18%), укрепление Европейского союза (16%), легализация каннабиса (11%), экологичный транспорт (10%).
Опрос проводила социологическая служба INSA («Инса») с 16 по 29 декабря, в нем приняли участие 3 009 человек. Респондентам задали вопрос, каким темам правительству следует уделить наибольшее внимание в 2023 году, и предложили выбрать несколько вариантов из списка.
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