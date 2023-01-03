0
0
100
НОВОСТИ

За первые два дня нового года в РФ произошло около тысячи пожаров - МЧС

12:10 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 тыс. пожаров в жилом фонде произошло за первые два дня нового года в России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Порядка 1 000 пожаров произошло в жилье с начала года (1 и 2 января). В праздничные дни люди далеко не всегда уделяют должное внимание правилам пожарной безопасности, что приводит порой к трагическим последствиям», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что инспекторы Государственного пожарного надзора ведомства в целях предотвращения пожаров, минимизации их последствий, а также защиты жизни и здоровья людей от пожаров проводят комплекс мероприятий, в том числе усиливают профилактическую работу с населением. «Зимний период является особенно пожароопасным для жилого сектора. Большая часть пожаров происходит именно в жилье. Основные причины — это аварийный режим работы электросети, перегрузка электросети, короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем, нарушение простых требований пожарной безопасности», — рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:50 02.01.2023
Российские военные заняли новые рубежи на донецком направлении
0
253
16:46 02.01.2023
Минобороны РФ: 63 российских военных погибли после удара ВСУ системами HIMARS
0
253
11:19 02.01.2023
После ночных взрывов в Киеве начались веерные отключения электричества
0
288
17:00 01.01.2023
Поток военной помощи Уранине от Запада может вскоре уменьшится - The Guardian
0
450
22:22 30.12.2022
Украинский кризис "позволяет США нажиться" на продаже оружия Европе – FP
0
745
18:34 30.12.2022
Глава Минобороны Финляндии считает, что его страна вступит в НАТО в июле 2023 года
0
757
08:30 30.12.2022
«Адмирал Горшков» с «Цирконами» возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ — источник
0
856
18:50 29.12.2022
Военным и чиновникам, участвующим в СВО, Путин временно разрешил не подавать декларации о доходах
0
952
15:32 29.12.2022
В Энгельсе осколками сбитого БПЛА повреждены забор частного дома и гараж, пострадавших нет
0
966
15:00 29.12.2022
Украинская ракета упала на территории Белоруссии
0
980

Возврат к списку