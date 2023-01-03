За первые два дня нового года в РФ произошло около тысячи пожаров - МЧС

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 тыс. пожаров в жилом фонде произошло за первые два дня нового года в России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.



«Порядка 1 000 пожаров произошло в жилье с начала года (1 и 2 января). В праздничные дни люди далеко не всегда уделяют должное внимание правилам пожарной безопасности, что приводит порой к трагическим последствиям», — сказали в пресс-службе.



В МЧС добавили, что инспекторы Государственного пожарного надзора ведомства в целях предотвращения пожаров, минимизации их последствий, а также защиты жизни и здоровья людей от пожаров проводят комплекс мероприятий, в том числе усиливают профилактическую работу с населением. «Зимний период является особенно пожароопасным для жилого сектора. Большая часть пожаров происходит именно в жилье. Основные причины — это аварийный режим работы электросети, перегрузка электросети, короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем, нарушение простых требований пожарной безопасности», — рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.



