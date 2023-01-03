Из-за ледяного дождя в Москве объявлено предупреждение - Вильфанд

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ледяной дождь, налипание мокрого снега и гололед прогнозируются в столице с 13:00 и до конца вторника. Погода может представлять опасность, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Росгидромета.



«Выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в Москве в связи с ледяным дождем с 13:00 и до конца суток. Это связано с тем, что на высоте примерно 1,3-1,5 тыс. м температура положительная, а в приземном слое — отрицательная. Это первое штормовое предупреждение Росгидромета по Москве в 2023 году», — сказал он.



По словам Вильфанда, помимо ледяного дождя в Москве прогнозируются налипание мокрого снега и гололед в этот период.



