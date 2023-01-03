Лукашенко недоволен итогами 2022 года в строительной отрасли
13:30 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вы опять начинаете долгострои порождать в стране. У вас появляются объекты незавершенного строительства, и даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома, 19 — в Минске, это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим», — сказал Лукашенко во вторник, заслушивая доклад о состоянии дел в строительной отрасли, сообщает президентская пресс-служба. По его словам, есть и другие недостроенные объекты. «За это спрос будет серьезный. Не наведен порядок с долгостроями — 1 658 объектов числится», — уточнил он.
Лукашенко подчеркнул, что недоволен итогами 2022 года в строительной отрасли. «Они нас в строительной отрасли, прямо скажем, не радуют», — сказал президент. Он также обратил внимание на планы по строительству жилья, в том числе в связи с корректировкой задания по строительству для многодетных семей и военнослужащих.
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