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Только 6% литовцев считают 2022 год успешным - опрос

15:30 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь 6% жителей Литвы считают, что 2022 год выдался для республики успешным. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения социологической компании Baltijos tyrimai («Бальтиёс тиримай»), опубликованные во вторник газетой «Литовус ритас».

Успешным для страны минувший год назвали 6% респондентов. 53% опрошенных придерживаются противоположного мнения, отмечается в обзоре итогов исследования. Многие респонденты оценили 2022 год как средний. 36% участников опроса считают, что успехи и неудачи сопутствовали Литве примерно в равной мере.


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