Только 6% литовцев считают 2022 год успешным - опрос
15:30 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Успешным для страны минувший год назвали 6% респондентов. 53% опрошенных придерживаются противоположного мнения, отмечается в обзоре итогов исследования. Многие респонденты оценили 2022 год как средний. 36% участников опроса считают, что успехи и неудачи сопутствовали Литве примерно в равной мере.
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