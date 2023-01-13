Китай ввел в эксплуатацию первое в мире беспилотное исследовательское судно — ТВ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай ввел в эксплуатацию первое в мире полностью автоматизированное научно-исследовательское судно. Об этом сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.

Судно «Чжухайюнь» которое оснащено системой автономной навигации, а также технологией дистанционного управления. Все его основные системы, включая энергетическую и двигательную установку, Китай разработал самостоятельно, указывается в материале ТВ.

«Чжухайюнь» имеет длину 88,5 метра, ширину — 14 метров и расчетную высоту борта 6,1 метра. Судно водоизмещением 2,1 тыс. тонн способно развивать максимальную скорость 18 узлов. В экономичном режиме скорость составляет 13 узлов.

Судно может быть использовано для выполнения комплексных задач по исследованию океана, океанографической съемки, картографии, морских патрулей и забора проб. На его борту предусмотрена возможность установки различных приборов для наблюдения за воздушным и морским пространствами, а также глубинами.