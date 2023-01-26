Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов «Аэрофлота» по SberPay

17:10

Клиенты Сбера теперь могут оплатить билеты и услуги «Аэрофлота» по SberPay на сайте и в последней версии мобильного приложения на Android перевозчика. На сайте для этого необходимо перейти по кнопке SberPay и ввести номер телефона, привязанный к приложению Сбера – в ответ придет push-уведомление для подтверждения платежа. Для оплаты через мобильное приложение «Аэрофлота» нужно просто нажать на кнопку SberPay и подтвердить платеж в приложении Сбера.

«Оплата по «SberPay уже стала стандартом быстрой, удобной и безопасной интернет-оплаты: кнопку SberPay все чаще можно встретить на сайтах компаний любого профиля, – отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – При этом покупателю не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. Одновременно обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчетов. Теперь эта инновация доступна и всем клиентам «Аэрофлота», у которых установлено приложение Сбера.»

«С помощью отечественных цифровых технологий мы не только обеспечиваем бесперебойную операционную деятельность крупнейшего авиаперевозчика страны, но и чутко реагируем на потребности пассажиров. Благодаря технологии SberPay процесс онлайн-покупки авиабилета и оплаты услуг «Аэрофлота» будет максимально быстрым, удобным и безопасным», – подчеркнул заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич.