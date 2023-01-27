Берл Лазар назвал унижением то, что РФ не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный раввин России Берл Лазар назвал унижением то, что Россию не пригласили на годовщину освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, отметив, что любой народ должен уметь находить способы быть благодарным тем, кто его спас от уничтожения.

Ранее сообщалось, что мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме пройдут без участия российской стороны.

«Это не первый раз, к сожалению, когда Россия не приглашается в Освенцим. Для нас это унижение точно, потому что мы прекрасно знаем и помним роль Красной армии в освобождении Освенцима, победы на нацизмом», — сказал он после церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.