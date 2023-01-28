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В Китае за неделю выходных кассовые сборы кинотеатров составили $1 млрд

14:10 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кассовые сборы кинотеатров КНР за семь дней выходных по случаю восточного Нового года (наступил 22 января) составили 6,75 млрд юаней (около 1 млрд долларов по текущему курсу). Об этом сообщило в субботу Государственное управление кинематографа Китая.

По его данным, это на 11,89% больше, чем за аналогичный период времени 2022 года. За минувшие праздники (21-27 января) кинотеатры в стране посетили 129 млн человек. Таким образом, поток зрителей в КНР увеличился на 13,16% в годовом исчислении.

По данным управления, 99,22% билетов, проданных за указанный промежуток времени, приходится на фильмы китайской постановки. Самой популярной кинокартиной стала «Полноводная красная река» (Man Jiang Hong) режиссера Чжан Имоу, кассовые сборы от ее проката составили почти 39% от общенационального семидневного показателя. Второе место по просмотрам занимает «Блуждающая Земля 2» (Liu Lang Di Qiu 2) режиссера Франта Гво (он же Го Фань) — 32%. Далее следует мультфильм «Медведи-соседи: Код хранителей» (Xiong Chu Mo: Ban Wo Xiong Xin) Шао Хэци и Линь Юнчана.

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