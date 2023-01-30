России придется учесть вероятное появление ядерного оружия США в Корее

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное размещение американского ядерного оружия в Южной Корее приведет к неприятным последствиям, и Россия будет вынуждена учитывать реализацию данного сценария при оборонном планировании. Об этом говорится в распространенных в понедельник на сайте МИД РФ ответах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на Юг Корейского полуострова американского ядерного оружия, о чем стали открыто рассуждать в Республике Корея — этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, думаю, Китая», — сказал министр.