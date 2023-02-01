В Минобороны рассказали, что Запад попытался провести в РФ "ментальный блицкриг"
10:32 01.02.2023 Источник: Известия
Страны Запада предприняли попытку провести в России блицкриг ментальной войны в начале 2022 года, однако эти действия оказались безуспешны. Такое мнение выразил советник министра обороны Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества».
Ильницкий пояснил, что ментальный блицкриг ― попытка сломить волю врага, воздействуя на его политически элиты и СМИ, чтобы при их помощи уничтожить государственные институты и силовые структуры. Ментальный блицкриг (в отличие от классического военного, занимающего от 40 до 100 дней) требует от одного до двух лет, поскольку необходимо добиться предательства в рядах элит страны.
Ильницкий добавил, что в перспективе до 15 лет у россиян можно было бы сформировать новую идентичность. «Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», ― подчеркнул советник главы российского оборонного ведомства.
Помимо этого, Ильницкий допустил, что о «полной неудаче» Запада можно будет говорить к середине 2024 года. Тогда, в его видении, у элит и населения России сформируется понимание, что договориться с Западом невозможно и вернуть «как было» не получится. Известия
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