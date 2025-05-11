Уже более 77 тысяч человек стали участниками акции «Москва помогает» — Сергунина

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В Москве к 80-летию Победы в Музее героизма на ВДНХ открыли обновленную экспозицию. Посетить ее можно бесплатно, выставка посвящена традициям русского оружия и защите Отечества. Экспозиция состоит из нескольких тематических зон, где можно увидеть трофеи российской армии, узнать о героях СВО и истории воинского искусства России.

Московские власти оказывают помощь ветеранам СВО и их близким. В столице действует работает Единый центр поддержки, где в режиме одного окна можно получить множество услуг, поддержку карьерных консультантов, найти программы переобучение, заняться спортом, пообщаться с боевыми товарищами.

Также Москва оказывает поддержку жителям новых регионов и гражданам, живущим на приграничных территориях. «В Москве предусмотрено несколько десятков направлений поддержки военнослужащих, их семей, жителей новых регионов, - заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. - Свой вклад вносят горожане и бизнес: уже собрано более 4,8 миллиона гуманитарных товаров. В оказании помощи приняли участие 77,4 тысячи москвичей и около 700 организаций».

Оставить посылки можно в штабах акции «Москва помогает» во всех округах мегаполиса. Москвичи отправляют в новые и приграничные регионы продукты, книги и игрушки для детей, средства личной гигиены. Представители московского бизнеса шлют свои товары - продукты с длительным сроком хранения, теплые вещи, хозяйственные принадлежности.