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Боррель на саммите в Киеве 3 февраля объявит о подготовке 30 тысяч украинских солдат

17:12 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявит 3 февраля на саммите ЕС — Украина в Киеве о том, что миссия сообщества намерена подготовить не 15 тысяч украинских солдат, как планировалось изначально, а 30 тысяч. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе представитель Евросоюза высокого ранга.

«Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины. Как вы знаете, первоначальная цель заключалась в подготовке 15 тысяч солдат. Будет новая цель — еще 15 тысяч. Таким образом, 30 тысяч солдат в целом», — сказал он.

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