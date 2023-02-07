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Президент Эстонии отозвал с должности посла республики в Российской Федерации

12:05 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла балтийской республики в России Маргуса Лайдре. Об этом во вторник сообщил портал эстонского гостелерадио Э-эр-эр.

«Соответствующий указ глава государства подписал 6 февраля», — говорится в сообщении.

Глав дипломатических представительств Эстонии официально назначает и отзывает президент страны.

В конце января МИД РФ опубликовал заявление о том, что Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает дипломатический уровень с Эстонией. Послу этой страны было предписано покинуть территорию РФ 7 февраля. Закрывать свое посольство в Москве Эстония не намерена.

Согласно сообщениям СМИ, ссылающихся на неназванные источники, посол Эстонии в России Лайдре покинул свою резиденцию рано утром во вторник.

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