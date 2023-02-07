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НОВОСТИ

В России выявили 7 615 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 615, летальных исходов из-за ковида — на 43. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 084 случая заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии — 22 012 443 и 395 362 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 455 против 5 010 днем ранее, до 21 393 339.

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