В России выявили 7 615 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 615, летальных исходов из-за ковида — на 43. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 8 084 случая заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии — 22 012 443 и 395 362 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 455 против 5 010 днем ранее, до 21 393 339.
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