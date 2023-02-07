США и их союзники открыто призывают Украину захватывать территории РФ — Шойгу
14:12 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине, поставляя Киеву тяжелое вооружение и призывая захватывать территории России. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», — заявил Шойгу.
По словам министра, такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и в дальнейшем могут привести к непредсказуемому уровню эскалации.
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