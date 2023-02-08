В России вновь выявили больше 10 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 389 против 7 615 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, впервые с 20 октября 2022 года в стране за сутки выявили более 10 000 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 22 022 832 случая заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло на 44 против 43 днем ранее, до 395 406. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 104 против 8 455 днем ранее, до 21 401 443.