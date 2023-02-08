Великобритания начнет подготовку украинских пилотов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания расширит подготовку украинских военнослужащих, начав подготовку пилотов истребителей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы британского правительства Риши Сунака.

«Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев», — заявил премьер.