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НОВОСТИ

Великобритания начнет подготовку украинских пилотов

12:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания расширит подготовку украинских военнослужащих, начав подготовку пилотов истребителей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы британского правительства Риши Сунака.

«Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев», — заявил премьер.

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