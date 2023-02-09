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НОВОСТИ

Запад пытается молчаливо свернуть расследование ЧП на «Северных потоках» — Песков

14:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада стараются тихо свернуть расследование терактов на «Северных потоках». Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он оценил международную реакцию на статью американского журналиста Сеймура Херша о том, что за подрывом «Северных потоков» стоят США.

«Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим наоборот — попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования», — указал представитель Кремля.

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