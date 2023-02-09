Макрон заявил, что на переговорах с Зеленским не обсуждал вопрос поставки Киеву самолетов
14:32 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским на переговорах в Париже вопрос поставки Киеву самолетов. Об этом французский лидер сообщил в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Мы этот вопрос вчера не обсуждали», — сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов о возможности Франции поставить Киеву истребители.
«С самых первых дней мы готовы оказывать Украине помощь, чтобы она смогла сопротивляться, — отметил он. — Я считаю, что сейчас надо сосредоточиться на тех поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже».
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