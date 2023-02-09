Применение Киевом тяжелого западного оружия обяжет РФ «идти в сторону Европы» — Володин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение украинскими военными тяжелого вооружения, поставленного странами Запада, обяжет Россию в рамках спецоперации «идти дальше в сторону Европы». Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Если бы только не началась специальная военная операция, взрывы звучали бы у нас под окнами. Применение тяжелого оружия [на Украине] нас обяжет идти дальше в сторону Европы для того, чтобы их защитить от [президента США Джо] Байдена, правителей европейских. И они должны понимать, что наш народ, граждане Российской Федерации, едины в этой позиции. Потому что те, кто испугался, уехали, остались те, кто понимает свою ответственность», — сказал спикер.

Он добавил, что все политические партии России, «от левых до правых, имеют одну точку зрения» на этот счет.