0
0
73
НОВОСТИ

Применение Киевом тяжелого западного оружия обяжет РФ «идти в сторону Европы» — Володин

15:32 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение украинскими военными тяжелого вооружения, поставленного странами Запада, обяжет Россию в рамках спецоперации «идти дальше в сторону Европы». Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Если бы только не началась специальная военная операция, взрывы звучали бы у нас под окнами. Применение тяжелого оружия [на Украине] нас обяжет идти дальше в сторону Европы для того, чтобы их защитить от [президента США Джо] Байдена, правителей европейских. И они должны понимать, что наш народ, граждане Российской Федерации, едины в этой позиции. Потому что те, кто испугался, уехали, остались те, кто понимает свою ответственность», — сказал спикер.

Он добавил, что все политические партии России, «от левых до правых, имеют одну точку зрения» на этот счет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 09.02.2023
Запад в демократию не верит, иначе бы оставил развивающиеся страны в покое — Лавров
0
15
15:12 09.02.2023
Мировые бренды несут убытки из-за ухода с российского рынка, но «всего доброго» им — Путин
0
113
15:00 09.02.2023
Задача Евросоюза прекращение боевых действий и мирная дипломатия — президент Болгарии
0
118
14:32 09.02.2023
Макрон заявил, что на переговорах с Зеленским не обсуждал вопрос поставки Киеву самолетов
0
162
14:12 09.02.2023
Сафронов уволен из Роскосмоса — госкорпорация
0
211
14:00 09.02.2023
Запад пытается молчаливо свернуть расследование ЧП на «Северных потоках» — Песков
0
212
13:32 09.02.2023
В Одессе переименуют батон с Потемкинского на Гетманский
0
248
13:20 09.02.2023
Кремль удивлен тому, что статья Херша о «Северных потоках» не разошлась широко на Западе
0
261
13:12 09.02.2023
Технология Сбера по распознаванию дипфейков вошла в топ-10 лучших изобретений 2022 года
0
253
13:05 09.02.2023
ЕС окажет больше военной поддержки Украине — Reuters со ссылкой на Борреля
0
249

Возврат к списку