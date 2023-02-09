Запад в демократию не верит, иначе бы оставил развивающиеся страны в покое — Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны ни в какую демократию не верят, иначе бы они оставили развивающиеся страны в покое. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.

«То, что они (западные страны — прим. ТАСС) носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения с РФ, говорит только об одном: они ни в какую демократию, ни в какое равноправие всех государств на международной арене не верят. Иначе они бы оставили развивающиеся страны в покое и уважали бы их право самим определять, как им себя вести в мировых делах», — отметил Лавров.