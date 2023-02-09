Томас Бах заявил, что бойкот Украиной Игр в Париже станет нарушением Олимпийской хартии
16:32 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможный бойкот летних Игр 2024 года в Париже со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Украины станет нарушением Олимпийской хартии. Об этом заявил в четверг президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в письме министру молодежи и спорта Украины, президенту НОК Украины Вадиму Гутцайту, которое приводит агентство Рейтер.
«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже конкретно не обсуждалось, — написал Бах. — Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно».
«Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии», — подчеркнул Бах, отметив, что бойкот со стороны НОК Украины Олимпийских игр в Париже станет нарушением хартии.
НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Игр в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям на Олимпиаде 2024 года.
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