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Лавров назвал взаимодействие США с ЕС отношениями гегемона и вассалов

15:30 12.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие Евросоюза и США, которые привлекают ЕС к поддержке киевского режима, можно описать как отношения гегемона и вассалов, о дружбе между ними говорить сложно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», посвященного теме «Россия и мир».

«Соединенные Штаты бросают Евросоюз на всемерную поддержку Украины. Все бремя этой поддержки (экономической, финансовой) легло на плечи Евросоюза. О какой-то дружбе говорить сложно. Это отношения гегемона и вассалов», — говорится в интервью министра, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Лавров отметил, что Америка «находится в состоянии, когда материально, финансово больше других (может быть, только она) выигрывает от того, что запланировала и реализует в качестве развязывания через украинский режим войны против России».


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