Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитов граждан в финансовые пирамиды

13:14

Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресек деятельность этой пирамиды, а также выявил еще три похожих случая. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Преступная схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн руб. и выявить еще 3 пирамиды.

Результаты расследования Сбер передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, 3 квартиры и 12 автомобилей. На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться.

«К сожалению, несмотря на многочисленные печальные примеры, финансовые пирамиды по-прежнему привлекают тысячи людей, которые надеются получить рекордную гарантированную доходность. В Сбере действуют алгоритмы выявления лиц, которые могут быть вовлечены в пирамиду, что позволяет нам предотвращать выдачу им кредитов, выявлять пирамиды и передавать данные в правоохранительные органы, – рассказал Станислав Кузнецов. – Однако комплексное решение проблемы невозможно без серьезных законодательных изменений. Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления – пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность. Сейчас в УК РФ даже отсутствует такое понятие, как финансовая пирамида. Мы видим возможности борьбы с подобными преступления в изменении законодательства. Мы со стороны Сбера планируем инициировать такие изменения, чтобы ввести уголовную ответственность за организацию финансовой пирамиды».