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НОВОСТИ

Китайский народ сам определит, как решить тайваньский вопрос — МИД КНР

12:20 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский народ сам определит, каким путем произойдет воссоединение с островом Тайвань. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова президента США Джо Байдена о возможности использования американских вооруженных сил на Тайване.

«Настоящий статус-кво в Тайваньском проливе заключается в том, что обе стороны пролива принадлежат одному Китаю, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Как решить тайваньский вопрос — дело самого китайского народа», — указала Мао Нин.

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