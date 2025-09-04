Сбер отметил переток средств из депозитов в секьюритизацию и облигации

13:15

Пик корпоративных депозитов пришелся на конец прошлого года, когда на протяжении целого месяца ставки по ним превышали 24% годовых. С начала 2025 года ситуация меняется и наблюдается определенный переток вложений из депозитов в другие инструменты. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме.

«Наш последний выпуск по секьюритизации портфеля потребкредитов привлек рекордный интерес инвесторов — спрос превысил предложение более чем в два раза», – отметил он.