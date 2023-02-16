0
0
143
НОВОСТИ

Западные СМИ потеряли дар речи после публикации Херша о «Северных потоках» — МИД КНР

12:20 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные СМИ, некогда пропагандировавшие свободу, профессионализм и справедливость, потеряли дар речи после расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности США ко взрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы обратили внимание, что, когда только произошли взрывы на „Северных потоках“, американские и другие западные СМИ однобоко спекулировали на тему предполагаемого виновника. Но когда был опубликован подробный доклад американского журналиста-расследователя Херша, эти СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и справедливость, коллективно потеряли дар речи», — сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать призыв главы МИД России Сергея Лаврова к западным СМИ изучить детали статьи американского журналиста Сеймура Херша о причастности ко взрывам США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 16.02.2023
США разрабатывают космические средства, способные выводить из строя спутники РФ — генерал
0
47
13:00 16.02.2023
В России выявили 14 740 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
54
12:32 16.02.2023
Рекордное число офисных работников в мире сталкиваются с выгоранием — исследование
0
100
12:06 16.02.2023
Оксана Домнина: У Романа Костомарова были минимальные шансы на выживание
0
178
12:05 16.02.2023
Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить силы РФ
0
159
12:00 16.02.2023
Пекин серьезно обеспокоен восприятием в НАТО Китая как вызова альянсу — МИД КНР
0
156
11:32 16.02.2023
Житель ЛНР приговорен к 19 годам тюрьмы за шпионаж
0
192
11:20 16.02.2023
Экс-начальник карельской ИК-9 и его бывший заместитель получили по 7 лет колонии
0
181
11:05 16.02.2023
Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада — Bloomberg
0
224
11:00 16.02.2023
Армения направила в Азербайджан проект мирного соглашения — Пашинян
0
228

Возврат к списку