Западные СМИ потеряли дар речи после публикации Херша о «Северных потоках» — МИД КНР
12:20 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные СМИ, некогда пропагандировавшие свободу, профессионализм и справедливость, потеряли дар речи после расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности США ко взрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы обратили внимание, что, когда только произошли взрывы на „Северных потоках“, американские и другие западные СМИ однобоко спекулировали на тему предполагаемого виновника. Но когда был опубликован подробный доклад американского журналиста-расследователя Херша, эти СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и справедливость, коллективно потеряли дар речи», — сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать призыв главы МИД России Сергея Лаврова к западным СМИ изучить детали статьи американского журналиста Сеймура Херша о причастности ко взрывам США.
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