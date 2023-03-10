Мэр Собянин: Велопешеходный мост через Яузу свяжет Леоновскую рощу и Свибловские пруды

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В Москве новый велопешеходный мост через реку Яузу будет связывать Леоновскую рощу и Свибловские пруды. По словам мэра Сергея Собянина, мост построят вдоль берега реки под мостами Московского скоростного диаметра (МСД) и Московского центрального кольца (МЦК). «Тут будут пешеходная, беговая и велосипедные дорожки. Кроме того, появится наземный переход на ул. Вильгельма Пика», - написал глава города в своем Telegram-канале. Мост длиной 185 м будет расположат в подмостовом пространстве МСД и МЦК. Ширина пешеходной и беговой дорожек составит 4 м, велодорожки – 3 м.

Велопешеходный мост позволит создать в поймах Яузы и Чермянки единый прогулочный маршрут длиной более 20 км от МКАД до Ростокинского акведука.

Градоначальник напомнил, что благоустройство пойм рек Яуза и Чермянка идет с 2016 года, это поэтапный процесс. Уже удалось привести в порядок девять участков будущего парка площадью примерно 223,8 га». В нынешнем году запланированы работы вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда, а также будет организовано благоустройство территории вдоль Сельскохозяйственной улицы и парка «Ростокинский акведук».