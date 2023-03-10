ЕС поставил задачу сократить энергопотребление к 2030 году на 11,7%
13:20 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС и Европарламент согласовали решение сократить потребление энергии к 2030 году за счет энергосберегающих технологий и общего повышения энергоэффективности на 11,7% по сравнению с официальным прогнозом энергопотребления на 2030 год, подготовленный Еврокомиссией в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении Совета ЕС.
«Председательство Совета ЕС и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения сократить финальное энергопотребление ЕС на 11,7% в 2030 году. Страны-члены получат возможность использовать гибкий подход для достижения этой цели», — говорится в документе.
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