ЕС поставил задачу сократить энергопотребление к 2030 году на 11,7%

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС и Европарламент согласовали решение сократить потребление энергии к 2030 году за счет энергосберегающих технологий и общего повышения энергоэффективности на 11,7% по сравнению с официальным прогнозом энергопотребления на 2030 год, подготовленный Еврокомиссией в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении Совета ЕС.

«Председательство Совета ЕС и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения сократить финальное энергопотребление ЕС на 11,7% в 2030 году. Страны-члены получат возможность использовать гибкий подход для достижения этой цели», — говорится в документе.