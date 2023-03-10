Объем приобретенного Испанией газа из России вырос в феврале на 151%

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем российского газа, приобретенного Испанией в феврале, вырос на 151,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas («Энагас»).

Так, во второй месяц этого года королевство закупило у РФ эквивалент 5 465 гигаватт-часов сжиженного природного газа (СПГ), в то время как годом ранее речь шла о 2 174 гигаватт-часах. Таким образом, в феврале 2023 года Россия заняла третью позицию по объемам поставок данного топлива в Испанию после Алжира и США.

Как сообщали ранее в Enagas, в прошлом года объем приобретенного Испанией СПГ из России вырос на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвертую позицию по объемам поставок данного топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.