В Харькове произошли мощные взрывы

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощные взрывы произошли в Харькове в четверг днем, сообщило украинское издание «Страна».

Других подробностей не приводится. В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Глава областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале призвал жителей не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.