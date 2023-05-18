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НОВОСТИ

В Харькове произошли мощные взрывы

16:12 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощные взрывы произошли в Харькове в четверг днем, сообщило украинское издание «Страна».

Других подробностей не приводится. В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Глава областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале призвал жителей не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.

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