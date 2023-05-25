Дания и Нидерланды будут координировать обучение украинских пилотов полетам на F16

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16. Об этом заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Совещание данного органа прошло в виртуальном формате.

«На сегодняшней встрече несколько союзников и партнеров также обсудили планы подготовки украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16, — отметил он. — Планирование и реализация этой подготовки будут серьезной задачей, но выполнить ее поможет координация данной контактной группы. И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16».