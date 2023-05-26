В Энергодаре предотвращен теракт в отношении журналиста одного из федеральных СМИ — Рогов
11:32 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики предотвратили теракт в городе Энергодаре, который готовился, по предварительным данным, в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Об этом сообщил в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами [ВСУ] в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Ведутся следственные действия», — написал он в соцсети.
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