Герман Греф предложил меры по увеличению доступности кредитов

13:18

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на пленарном заседании форума «ОПОРЫ РОССИИ», которое состоялось в штаб-квартире Сбера в Москве. С приветственным словом к участникам обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Модератором заседания на тему «Финансовые инструменты содействия повышению инвестиционной активности и ускоренному развитию МСП в приоритетных отраслях» стал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Как отметил Герман Греф, именно финансовый рычаг движет предпринимателей к успеху и помогает им развиваться. Поэтому Сбер стремится сделать заёмные средства более доступными и наращивает свою долю в кредитовании МСП. Доля кредитного портфеля Сбера в малом и среднем предпринимательстве продолжает расти и по состоянию на 1 апреля 2023 года достигла 46,9% (в 2020-м — 32,6%). Кредитный портфель банка по этому направлению также растёт высокими темпами — в 1,6 раза быстрее, чем рынок в целом. На 1 января 2023 года он составил 4,4 трлн рублей. Увеличивается и доля кредитующихся субъектов малого и среднего бизнеса: в Сбере это 16% от общего числа активных клиентов МСП, при том что в среднем по рынку — 8,4%.

Чтобы получить деньги на развитие бизнеса было проще и быстрее, банк запустил расчёт кредитного потенциала: благодаря этому сервису предприниматель сразу видит максимальный лимит по всем основным кредитным продуктам и гарантиям. Причём индивидуальным предпринимателям — и клиентам, и не клиентам банка — этот расчёт доступен в СберБанк Онлайн (система интернет-банкинга для физических лиц). Более 500 тыс. клиентов уже рассчитали свои лимиты.

Сбер продолжает развивать онлайн-кредитование: доля онлайн-процессов получения кредитов в банке за два года выросла практически до 80%, что позволяет клиенту всего за три минуты получить деньги на счёт.

Наращивать кредитный портфель МСП банку помогают госпрограммы. В сегменте МСП они составляют 15–20% портфеля. Банк видит большой спрос предпринимателей на программы господдержки, отметил Герман Греф. Однако по основным программам действующих лимитов недостаточно — их необходимо увеличить. Сегодня Сбер кредитует корпоративных клиентов по 21 госпрограмме (14 федеральных и 7 региональных).

Герман Греф особо акцентировал внимание на повышении доступности кредитов для бизнеса. Для этого необходимо унифицировать госпрограммы, увеличить лимиты по ним и улучшить обеспечительные меры поддержки субъектов МСП.

«Нам нужна ежеквартальная аналитика того, как работают меры поддержки малого бизнеса, – отметил Герман Греф. – Мы не должны останавливаться ни на минуту в этом вопросе. Если меры поддержки используются недобросовестными участниками, их надо закрывать. Меры поддержки, которые дают результаты, надо расширять. И, конечно, всё это надо унифицировать и автоматизировать».