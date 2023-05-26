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НОВОСТИ

Два беспилотника упали в пятницу утром в Краснодаре, жертв нет — губернатор

13:32 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение двух беспилотных летательных аппаратов стало причиной инцидента на Морской улице в Краснодаре в пятницу утром. В результате повреждены несколько зданий, жертв нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал он в соцсети.

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