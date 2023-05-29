Киев вырвал из контекста слова сенатора Грэма о смертях русских - Reuters

11:00 Источник: Известия

Видео с высказываниями американского сенатора Линдси Грэма о «смертях россиян» на Украине и «удачной трате денег» США было неверно смонтировано Киевом. Об этом 29 мая сообщает Reuters.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским сказал, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно», поскольку в результате этого «умирают» россияне. Однако высказывания сенатора были вырваны из контекста. Ролик смонтирован так, что создается впечатление, что они были произнесены вместе.

«Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора», — говорится в сообщении.

Как уточняет Reuters, из полных комментариев Грэма следует, что между двумя его высказываниями нет связи.

Накануне председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян. Известия