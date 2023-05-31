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Украина готовится к летнему контрнаступлению — Белый дом

17:40 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готовится к проведению летом контрнаступления, поддерживая контакты с США по вопросам планирования. Об этом заявил в среду в эфире телекомпании Си-эн-эн координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы желаем убедиться, что у Украины появится все необходимое для защиты, в то время как она готовится провести контрнаступление этим летом. Мы хотим, чтобы у них было все для обеспечения его успеха», — сказал Кирби. Он отметил, что американские и украинские военные поддерживают контакты с самого начала планирования.

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