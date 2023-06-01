Зеленский заявил, что все страны, граничащие с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все страны, которые граничат с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО.

«Журналисты спросили меня, почему мы сотрудничаем с НАТО. Ответ прост — вступление Украины в НАТО означает гарантии безопасности. Поэтому все страны, которые граничат Россией и не хотят быть атакованы Россией, должны объединиться с ЕС и НАТО. Альтернативы нет. Мы видим, что происходит в Белоруссии, Грузии», — сказал он на проходящем в Молдавии саммите Европейского политического сообщества.

Россия граничит с 16 государствами: Абхазией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, КНДР, Казахстаном, Китаем, Латвией, Литвой, Норвегией, Монголией, Польшей, Украиной, Финляндией, Эстонией, Южной Осетией. Еще две страны — США и Япония — имеют морские границы с РФ. Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия и США при этом являются членами НАТО.